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НовостиВ мире6 ноября 2026 22:33

"Отвергаю шантаж": Фицо рассказал об угрозах со стороны ЕС из-за отказа Словакии спонсировать Киев

Фицо: премьеры стран ЕС угрожают Словакии уменьшением средств из-за Киева
Алина КОЧНЕВА
Фицо: премьеры стран ЕС угрожают Словакии уменьшением средств из-за Киева

Фицо: премьеры стран ЕС угрожают Словакии уменьшением средств из-за Киева

Фото: REUTERS.

Словацкие власти отказываются участвовать в выделении Киеву кредита на 70 миллиардов евро. ЕС решил шантажировать Братиславу. По словам премьера Словакии Роберта Фицо, стране пообещали урезать средства в бюджете Евросоюза на устранение региональных различий. Братислава активно выступает против их сокращения. Об этом Роберт Фицо сообщил на YouTube-канале своей партии.

Словацкий премьер пояснил, что у Братиславы есть право вето при рассмотрении главных вопросов. Страна может выступать против проектов, которые ей кажутся неприемлемыми.

"Я отвергаю шантаж Словакии", - заключил Роберт Фицо.

Премьер заявил, что украинский кредит никогда не будет погашен. Он подчеркнул, что Братислава не хочет участвовать в "подарке Украине".