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НовостиВ мире6 ноября 2026 23:37

Голоса в голове велели идти к Белому дому: мигрант из Венесуэлы пытался убить Трампа

Fox News: возле Белого дома задержали венесуэльца, угрожавшего убить Трампа
Алина КОЧНЕВА
Возле Белого дома задержали венесуэльца, угрожавшего убить Трампа

Возле Белого дома задержали венесуэльца, угрожавшего убить Трампа

Фото: REUTERS.

На президента США Дональда Трампа вновь пытались совершить покушение. На этот раз возле Белого дома задержан мигрант из Венесуэлы. Мужчина заявил, что голоса в голове посоветовали ему направиться в Вашингтон и убить Дональда Трампа. Так передает телеканал Fox News.

Сообщается, что мигранта задержали сотрудники Секретной службы. В момент задержания иностранец находился в машине. Там агенты нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Это уже далеко не первая попытка покушения на президента Соединенных Штатов.

Прошло два года со дня, когда Дональд Трамп чуть не лишился жизни. Так, на предвыборном митинге в Батлере стрелок Томас Мэттью Крукс ранил президента в ухо. Комитет по правительственным делам Сената США опубликовал доклад о неудачах Секретной службы, из-за которых стрелок смог подняться на крышу и открыть огонь.