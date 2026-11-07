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НовостиОбщество7 ноября 2026 0:15

Стас "Ай, как просто!" рассказал о болезни

Популярный блогер Стас Васильев сообщил, что заболел ангиной
Алина КОЧНЕВА
Популярный блогер Стас Васильев сообщил, что заболел ангиной

Популярный блогер Стас Васильев сообщил, что заболел ангиной

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Блогер Стас Васильев сообщил о болезни. По словам Стаса "Ай, как просто!", его поразила ангина. Блогер назвал болезнь серьезной. О своем состоянии он написал в Telegram-канале.

Стас Васильев сообщил, что возьмет перерыв от работы на радио Sputnik. Он планирует сосредоточиться на своем канале.

"У меня ангина, севший голос, поэтому я принял волевое решение: я вот эти вот выходные буду жестко лечиться", - известил блогер.

В начале октября народная артистка России Валерия заболела вирусом. Ее муж Иосиф Пригожин выложил домашнее фото супруги под капельницей. Продюсер подтвердил информацию о болезни артистки. Судя по снимку, Валерия сохраняет изящество и улыбается. Чем заболела певица, остается неизвестным.