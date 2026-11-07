Адвокаты экс-замглавы МО считают, что Иванов не виновен по одному из пунктов: вот что рассказала защита

Адвокаты Тимура Иванова попросили исключить из обвинения хранение оружия Фото: Олег УКЛАДОВ.

Защита экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова планирует смягчить его наказание. Адвокаты попросили исключить из обвинения незаконное хранение и изготовление оружия. Так рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сторона защиты утверждает, что обнаруженное у Тимура Иванова оружие если и было изменено, то только для обновления внешнего вида. Эксперт по металлам и сплавам привел результаты анализа оружия.

"По словам специалиста, большие сомнения вызывает сама заводская конструкция оружия, а вот признаков его намеренной переделки он не усматривает", - сообщили в правоохранительных органах.

Бывший замглавы МО по второму уголовному делу обвиняется в получении взяток на общую сумму 1,415 миллиарда рублей. Его дело рассматривают в закрытом формате.