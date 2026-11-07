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НовостиПроисшествия7 ноября 2026 2:04

Адвокаты экс-замглавы МО считают, что Иванов не виновен по одному из пунктов: вот что рассказала защита

Адвокаты Тимура Иванова попросили исключить из обвинения хранение оружия
Алина КОЧНЕВА
Адвокаты Тимура Иванова попросили исключить из обвинения хранение оружия

Адвокаты Тимура Иванова попросили исключить из обвинения хранение оружия

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Защита экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова планирует смягчить его наказание. Адвокаты попросили исключить из обвинения незаконное хранение и изготовление оружия. Так рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сторона защиты утверждает, что обнаруженное у Тимура Иванова оружие если и было изменено, то только для обновления внешнего вида. Эксперт по металлам и сплавам привел результаты анализа оружия.

"По словам специалиста, большие сомнения вызывает сама заводская конструкция оружия, а вот признаков его намеренной переделки он не усматривает", - сообщили в правоохранительных органах.

Бывший замглавы МО по второму уголовному делу обвиняется в получении взяток на общую сумму 1,415 миллиарда рублей. Его дело рассматривают в закрытом формате.