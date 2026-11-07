G7 передала Киеву почти $50 млрд за счет доходов от активов РФ Фото: REUTERS.

Общая сумма средств, выделенных Украине за два года действия программы, предусматривающей финансирование Киева за счет доходов от замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), достигнет 49,4 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины.

Согласно отчетности, с начала 2026 года страны «Большой семерки» (G7) перечислили Киеву почти 10,5 млрд долларов в рамках данного механизма. Остаток лимита инициативы практически исчерпан.

Механизм кредитования под залог доходов на 50 млрд долларов от заблокированных суверенных российских активов был окончательно согласован лидерами «Большой семерки» в октябре 2024 года.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что передача Украине 8 млрд евро доходов от замороженных российских активов является незаконной и представляет собой воровство. Сенатор Андрей Климов призвал возбудить уголовные дела в связи с передачей Киеву доходов от российских активов.