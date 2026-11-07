Европа хочет сбежать от ответственности по старой схеме: Брюссель снова клевещет на Россию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Европейские власти пытаются переложить на Россию ответственность за массовые беспорядки в своих странах, чтобы избежать ответа за внутренние кризисы. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, западные политики все чаще обвиняют Москву во вмешательстве и дестабилизации обстановки, хотя причины протестов связаны с внутренними проблемами европейских государств.

«Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», — подчеркнул Любинский.

Замглавы МИД отметил, что подобная тактика позволяет европейским властям не объяснять собственным гражданам причины ухудшения социально-экономической ситуации.

«Это очень удобная позиция, чтобы уйти от ответа перед своими гражданами и анализа социально-экономических причин происходящих событий. Но ответ держать все равно придется», — добавил дипломат.

С октября массовые протесты охватили ряд европейских государств. Жители выступают против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. В некоторых странах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Среди затронутых государств — Франция, Италия, Швейцария и Австрия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Москвы в организации беспорядков в Европе. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имеет отношения к протестам в странах ЕС. По его словам, подобные утверждения уже не воспринимают всерьез даже в самих европейских государствах.