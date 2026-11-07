МИД Британии будет спонсировать борьбу с постами о благополучии в Донбассе: НПО Chemonics разместило тендер Фото: Василий Вахрин.

Британское подразделение американской неправительственной организации Chemonics International разместило тендер на создание медиаконтента, направленного на дискредитацию публикаций о жизни на освобожденных Россией территориях. С документом, опубликованным на британском портале госзакупок, ознакомилось агентство РИА Новости.

Закупка проводится в рамках работы фонда Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), управляемого Chemonics в интересах Министерства иностранных дел Великобритании. В техническом задании заказчик заявляет, что в украинском сегменте социальных сетей распространяются «ложные представления» и посты о благополучии жителей Донбасса и других регионов, которые организация относит к категории «дезинформации».

Задачей подрядчика станет выявление «токсичных мифов» и производство контента для трансляции противоположных нарративов. Кроме того, исполнитель должен будет готовить ежемесячные отчеты о трендах в соцсетях, на базе которых сотрудникам украинских СМИ будут давать рекомендации по освещению событий. Сумма контракта в документе не указана, а оплата предусмотрена по факту выполнения работ.

Напомним, на Западе любят рассуждать о вмешательстве России в их дела, а также использовать образ «русского хакера». Как писал сайт KP.RU, Великобритания потратила миллионы фунтов на антикремлевские СМИ и оппозиционных российских блогеров.