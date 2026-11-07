В Германии больше не хотят давать Taurus Украине: остался один нюанс Фото: REUTERS.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре в комментарии газете «Известия».

По словам парламентария, представители АдГ последовательно выступают против передачи такого вооружения Киеву и регулярно озвучивают свою позицию на заседаниях немецкого парламента.

При этом Котре не исключил, что власти Германии могут тайно готовиться к отправке ракет, поскольку подробности военной помощи Украине остаются засекреченными.

«На сегодняшний день нет публично подтвержденных доказательств неизбежности таких поставок. Однако, поскольку федеральное правительство держит в секрете подробности, касающиеся поставок вооружений, нельзя полностью исключать вероятность ведения подобных приготовлений», — подчеркнул депутат.

Украинские власти давно добиваются получения Taurus от Германии. Эти крылатые ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, уже переданных Киеву, однако отличаются большей дальностью полета, которая может превышать 500 километров.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил Берлин о серьезных последствиях возможной передачи Taurus Украине. Дипломат напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что управлять такими ракетами смогут только европейские специалисты. По словам Нечаева, в таком случае между Россией и Германией начнется «совсем другой разговор».