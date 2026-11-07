США призывают переносить мощности в космос: Илон Маск испугался Китая и забил тревогу Фото: REUTERS.

США необходимо перенести вычислительные мощности искусственного интеллекта в космос, чтобы успешно конкурировать с Китаем в сфере высоких технологий. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью бизнесмену Рону Бэрону.

По мнению миллиардера, размещение оборудования для работы ИИ за пределами Земли позволит Соединенным Штатам получить серьезное преимущество перед КНР.

«Я думаю, единственный способ конкурировать с Китаем — это вывести [искусственный] интеллект в космос», — подчеркнул Маск.

Предприниматель объяснил свою позицию возможностью более эффективного использования энергии. Он считает, что вычислительные мощности можно разместить на специальных космических аппаратах, работающих от солнечных батарей.

По словам Маска, такой подход будет экономически выгоднее традиционного размещения оборудования на Земле. В перспективе развитие космической инфраструктуры для искусственного интеллекта, как полагает бизнесмен, позволит США укрепить позиции в технологическом и экономическом соперничестве с Китаем.

Ранее Илон Маск заявил, что компания SpaceX может начать выводить на орбиту суперкомпьютеры для искусственного интеллекта уже в 2027 году. Миллиардер рассчитывает использовать для этого оборудование NVIDIA Vera Rubin NVL72. Также предприниматель рассказывал о планах построить на Луне предприятие по производству спутников с возможностью их запуска в космос при помощи электромагнитной катапульты.