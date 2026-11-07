«Решили пойти поздороваться»: разведчики РФ рассказали о бескровном захвате блиндажа ВСУ в Харьковской области

Разведчики «Севера» без выстрелов взяли военных ВСУ в плен в Харьковской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Разведгруппа 46-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса из состава группировки войск «Север» проникла в блиндаж противника в Харьковской области и без применения оружия склонила находившихся там украинских военнослужащих к сдаче в плен. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский разведчик с позывным Женьшень.

По словам бойца, находясь на переднем крае, группа заметила движение в зарослях и разглядела шевроны противника. Вместо открытия огня разведчики принялись действовать нестандартно: скрытно подошли к позиции, вступили в диалог с противником и убедили сложить оружие.

«Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное — дать себе время подумать», — уточнил собеседник агентства.

Женьшень отметил, что на передовой ключевыми факторами успеха остаются скрытность и человеческая выучка, которые зачастую оказываются эффективнее техники. В качестве примера он привел случай, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от превосходящей группы противника из 15 человек, отследить их маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующего нанесения удара и зачистки.

Ранее военный 95-й бригады ВСУ сам сдался в плен российской армии. Он рассказал, что вышел на позиции россиян самостоятельно после того, как его группа из двух человек распалась, а старший сбежал. Украинский военный также отметил, что российские военные обещали ему гуманное отношение.