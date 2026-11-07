Средняя пенсия в России приблизилась к 30 тысячам рублей: кому столько платят Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Средний размер пенсии по старости в России превысил 27,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

Согласно опубликованной статистике, средняя выплата работающим и неработающим пенсионерам достигла 27 322 рублей. За год она увеличилась на 2 124 рубля. Для сравнения, в октябре 2025 года россияне в среднем получали 25 198 рублей.

При этом размер пенсионных выплат заметно отличается в зависимости от того, продолжает ли гражданин трудовую деятельность. Так, работающие пенсионеры получают в среднем 25 253 рубля в месяц. У неработающих этот показатель выше и составляет 27 882 рубля. Разница между выплатами достигает 2 629 рублей.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2027 году средняя страховая пенсия по старости неработающих россиян увеличится на 2 466 рублей. Ожидается, что ее размер достигнет 30 241 рубля в месяц. Таким образом, средняя выплата этой категории пенсионеров превысит отметку в 30 тысяч рублей