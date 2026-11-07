DM: «Самолет Судного дня» совершил полет над несколькими штатами США. Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

Американский воздушный командный Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», совершил длительный полет через несколько штатов США, привлекая повышенное внимание любителей авиации и профильных наблюдателей. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Борт поднялся в воздух в минувший четверг, 5 ноября, с авиабазы Оффатт в штате Небраска и взял курс на восток страны. Согласно опубликованному маршруту, самолет проследовал через Средний Запад, пересёк небо над Иллинойсом, Индианой и Огайо, а затем оказался над северной частью Вирджинии к западу от Вашингтона, где повернул на юг.

Официальные представители военного ведомства не раскрывают имена находившихся на борту пассажиров и цель миссии. В СМИ допускают, что полет мог являться плановой тренировкой для проверки готовности экипажа и систем управления.

Boeing E-4B Nightwatch предназначен для высшего руководства США, включая президента и главу Пентагона, на случай уничтожения наземной инфраструктуры или глобального ядерного конфликта. Самолет оснащен защищенной связью, устойчив к электромагнитному импульсу и способен находиться в воздухе до 12 часов без дозаправки. Всего на вооружении ВВС США находятся четыре таких борта, принятые в эксплуатацию в 1980 году и рассчитанные на службу до 2039 года.

Напомним, в июне этого года стало известно, что США разрабатывают новый «самолет Судного дня». Сайт KP.RU подробно рассказывал о планах американцев.