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НовостиОбщество7 ноября 2026 6:45

Бесплатный транспорт для школьников и льготы студентам: в Госдуме озвучили новую инициативу

Депутат Миронов призвал сделать бесплатным проезд для школьников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Миронов призвал сделать бесплатным проезд для школьников

Депутат Миронов призвал сделать бесплатным проезд для школьников

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, а также предоставить студентам 50-процентную скидку на поездки.

По мнению депутата, такая мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на российские семьи и повысит доступность образования и досуга для молодежи.

«Дети должны иметь возможность свободно добираться до школы, секций и библиотек, а студенты — до вузов и подработок, не задумываясь о стоимости билета», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что доступность транспортной инфраструктуры напрямую влияет на социализацию, гармоничное воспитание и становление личности подрастающего поколения. По его словам, поддержка учащихся является инвестицией в будущее общества, создавая условия для полноценной учебы и развития молодежи.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для учеников, которые учатся на отлично, а школьникам, которые учатся без троек, предоставлять скидки на билеты в кино и театры.