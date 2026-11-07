Бесплатный транспорт для школьников и льготы студентам: в Госдуме озвучили новую инициативу

Депутат Миронов призвал сделать бесплатным проезд для школьников Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, а также предоставить студентам 50-процентную скидку на поездки.

По мнению депутата, такая мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на российские семьи и повысит доступность образования и досуга для молодежи.

«Дети должны иметь возможность свободно добираться до школы, секций и библиотек, а студенты — до вузов и подработок, не задумываясь о стоимости билета», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что доступность транспортной инфраструктуры напрямую влияет на социализацию, гармоничное воспитание и становление личности подрастающего поколения. По его словам, поддержка учащихся является инвестицией в будущее общества, создавая условия для полноценной учебы и развития молодежи.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для учеников, которые учатся на отлично, а школьникам, которые учатся без троек, предоставлять скидки на билеты в кино и театры.