В Германии отмечен рекордный отток населения: почему немцы массово бегут из своей страны

В Германии зафиксирован рекордный отток населения с немецким гражданством Фото: REUTERS.

В 2025 году из Германии выехали 288 579 граждан страны, что стало максимальным показателем за весь период публикаций официальных статистических наблюдений. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2016 году (281 411 человек). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Поскольку число вернувшихся в ФРГ граждан с немецкими паспортами составило 191 890 человек, отрицательное сальдо миграции достигнет почти 97 тысяч. Основными направлениями для переезда немцы выбирают Швейцарию (23 тысяч), Австрию (14 тысяч) и Испанию (10 тысяч).

Настроения в пользу эмиграции активно растут и среди молодежи. По данным исследования Jugend in Deutschland 2026, 21% опрошенных в возрасте от 14 до 29 лет имеют планы на выезд, а еще 41% допускают такую возможность в перспективе.

Ключевым драйвером названы экономические проблемы. После двух лет рецессии ВВП страны в 2025 году вырос лишь на 0,2% на фоне высоких цен на энергию и ослабления экспорта.

Ситуация усугубляется сокращением чистого притока иностранных мигрантов (сократился с 430 тыс. до 235 тыс. человек), который более не перекрывает естественную убыль населения в 352 тысячи.

В результате общая численность жителей Германии сократилась на 110 тысяч — до 83,5 миллиона человек. Профессор СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с изданием отметила, что отъезд квалифицированных кадров создает серьезные долгосрочные риски: сокращение налоговой базы, старение населения и дефицит специалистов неизбежно усилят нагрузку на социальную систему ФРГ.

Тем временем в Россию чаще всего переезжают жить из ФРГ, Латвии и США. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, иностранцы, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности, обратились за переселением в российские регионы.