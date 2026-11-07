Российские регионы один за другим запрещают продажу вейпов: Ограничения ввели в 17 городах Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России 17 регионов уже приняли решения о запрете продажи вейпов, еще в 39 субъектах готовят аналогичные законы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам парламентария, соответствующие решения приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях. В список также вошли Пермский и Забайкальский края, республики Алтай, Якутия, Северная Осетия, Удмуртия и Чувашия, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Володин напомнил, что право самостоятельно ограничивать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина регионы получили благодаря федеральному закону от 26 июня 2026 года.

По его словам, принятие новых правил стало ответом на многочисленные обращения граждан, которые просили защитить детей от подобной продукции.

В настоящее время свыше 60% российских регионов уже ввели ограничения либо занимаются подготовкой соответствующих законов. При этом эксперты отмечают сокращение числа магазинов, торгующих вейпами.

«Наша задача — сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей. Продолжим держать эту тему на контроле», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее депутаты Забайкальского края приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032 года. Инициатором решения выступил губернатор региона Александр Осипов. Кроме того, краевые власти расширили перечень мест, где запрещено продавать табачную и никотинсодержащую продукцию.