Экс-нардеп Олейник рассказал о кандидатах на выборах на Украине Фото: REUTERS.

Среди украинских политиков, которые могут быть допущены до президентских выборов в случае их организации, отсутствуют кандидаты, выступающие за мирное урегулирование. Такое заявление экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает aif.ru.

По мнению политика, существующее политическое поле страны представлено исключительно сторонниками продолжения боевых действий. «Я не вижу там партий за мир... Что (Петр) Порошенко*, что (Юлия) Тимошенко, что (Владимир) Зеленский, что (Кирилл) Буданов*? А где лидеры партии мира? А их не допускают, значит, это не выборы», — сказал экс-депутат.

Олейник отметил, что при допуске к голосованию сил, выступающих за прекращение конфликта, политическая ситуация в стране могла бы кардинально измениться. По его словам, значительная часть населения поддержала бы повестку, включающую отмену мобилизации и открытие границ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского был шанс спастись, проиграв выборы президента Украины. Однако выборы, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, отменили.

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