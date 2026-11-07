Разведчика НАТО второй раз за неделю увидели у Черного моря: что происходит и почему Фото: REUTERS.

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно вновь появилось в южной части акватории. Разведывательный борт совершал полеты по маршруту с запада на восток и обратно.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II второй раз на текущей неделе замечен над нейтральными водами Черного моря курсирующим в южной части акватории с запада на восток и обратно», — рассказал источник.

Предыдущий полет этого же самолета зафиксировали во вторник, 3 ноября. Тогда разведывательный борт провел над Черным морем в общей сложности девять часов. Таким образом, он повторил собственный рекорд продолжительности нахождения в воздухе, установленный еще летом.

Ранее KP.RU сообщал, что 13 октября американский самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II также заметили над нейтральными водами Черного моря. Тогда борт курсировал в южной части акватории на высоте около 10 километров. При этом воздушное судно не использовало коридоры, предназначенные для гражданской авиации.