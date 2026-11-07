Telegraph: «золотая эра пенсионеров» в странах Европы подходит к концу Фото: REUTERS.

Европейские государства вынуждены идти на непопулярные шаги и урезать расходы на пенсионное обеспечение, несмотря на угрозу потерять лояльность пожилой части электората. Причинами вынужденных реформ, завершивших «золотую эру пенсионеров», выступают стремительное старение населения и растущий дефицит государственных бюджетов, сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что в Великобритании премьер-министр Энди Бернэм предложил с 2030 года скорректировать механизм ежегодной индексации пенсий, исключив из расчета показатель роста зарплат, что может стоить пенсионерам до 1,6 тысяч фунтов стерлингов ежегодно в ближайшие двадцать лет.

В Румынии под давлением ЕС заморозили выплаты на два года с 2025-го, а во Франции правительство планирует ограничить индексацию для пенсий выше 1260 евро в месяц на фоне того, что пенсионные издержки страны уже превысили 14% ВВП.

Аналогичные меры принимаются в Чехии, где снизили коэффициент индексации, и в Словакии, где пенсионный возраст привязали к продолжительности жизни с планом достижения 64 лет к 2030 году.

Эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эндрю Рейли подчеркнул, что в 20 странах ЕС до сих пор не приняты нормы об увеличении пенсионного возраста, а средний возраст выхода на заслуженный отдых практически не изменился с 1970-х годов.

Аналитики заявляют, что дальнейшие демографические изменения неизбежно потребуют от правительств новых жестких решений, так как сохранение прежнего уровня выплат становится неподъемным для большинства национальных экономик.

Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что лидеры ЕС выбрали украинцев вместо европейцев. Он обратил внимание на то, что Евросоюз выделил Украине военную помощь на 290 млрд евро, когда существуют проблемы с европейскими пенсионерами и испытывающими трудности работниками.