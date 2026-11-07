У Украины катастрофа с одним из главных мостов в Киеве: Кличко сделал заявление Фото: REUTERS.

В Киеве на Северном мосту повреждены дорожное полотно, линия электропередачи и контактная сеть троллейбусов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, на месте происшествия уже работают дорожные и коммунальные службы. Специалисты занимаются устранением последствий повреждений, однако движение транспорта по переправе пока полностью перекрыто.

«Сейчас на Северном мосту работают дорожные службы и коммунальные предприятия. На объекте повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи», — написал Кличко, опубликовав соответствующие видеокадры.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве. По данным ведомства, переправа использовалась для переброски вооружения и других военных грузов в интересах ВСУ.

Напомним, российские войска уже наносили удар по Северному мосту в Киеве 4 октября. Тогда в Минобороны РФ также указывали, что объект обеспечивает переброску украинских войск и военную логистику. В тот же день российские военные сообщили о поражении двух сухогрузов с военным имуществом ВСУ, направлявшихся в порт Одессы.