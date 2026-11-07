Росстат сообщил о снижении цен на бензин в России за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 26 октября по 2 ноября 2026 года снизились на 1,8 рубля и составили 74,84 рубля за литр. Дизельное топливо за аналогичный период подешевело на 14 копеек — до 86,38 рубля за литр. Об этом свидетельствуют свежие материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 подешевел на 1,84 рубля — до 70,71 рубля за литр, марка АИ-95 потеряла в цене 1,82 рубля, опустившись до 77,08 рубля за литр. Стоимость премиальных марок (АИ-98 и выше) снизилась на 56 копеек и составила 104,1 рубля за литр.

В территориальном разрезе снижение цен на бензин отмечено в 60 субъектах Российской Федерации, наиболее заметное — в Республике Калмыкия (-20,6%). В то же время ростом цен ответили 22 региона, где наибольшее удорожание зафиксировано в Чукотском автономном округе (+6,4%). В Москве бензин подешевел на 0,6%, тогда как в Санкт-Петербурге средний ценник вырос на 0,7%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что принятые властями меры на топливном рынке страны позволили увеличить выпуск бензина и дизеля.