Украинские боевики снова атаковали Белгородскую область, есть погибший: подробности Фото: Иван МАКЕЕВ.

Один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на город Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере MAX.

По данным властей, украинский FPV-дрон нанес удар по частному жилому дому. Находившийся там мужчина получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

«В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Приносим соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении оперштаба.

В результате удара также повреждены окна и кровля жилого здания. Кроме того, разрушения затронули крышу и остекление надворной постройки.

Ранее KP.RU сообщал о гибели еще одного мирного жителя при атаке ВСУ на Белгородскую область. Тогда в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Находившийся в машине мужчина получил смертельные травмы. В тот же день в Грайвороне при атаке беспилотника на автомобиль пострадал другой местный житель, получивший осколочные ранения.