Парализованных людей научат ходить: Илон Маск дал громкое обещание Фото: REUTERS.

Американский предприниматель Илон Маск уверен, что благодаря технологии Neuralink парализованные люди в будущем смогут снова ходить и управлять своими руками. Об этом основатель компании написал в социальной сети X.

По словам миллиардера, разработка мозговых имплантов позволит вернуть людям с параличом способность двигать конечностями. При этом Маск рассчитывает, что технология достигнет такого уровня в ближайшие годы.

«В грядущие годы Neuralink позволит (парализованным - прим.ред.) людям снова ходить и пользоваться руками», — заявил предприниматель.

Компания Neuralink, основанная Маском в 2016 году, занимается созданием специальных чипов для вживления в человеческий мозг. Такие устройства предназначены для передачи сигналов мозга компьютеру и управления электроникой силой мысли.

Предприниматель также неоднократно высказывал мнение, что в перспективе нейроимпланты позволят людям расширить собственные возможности и эффективнее взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Ранее KP.RU сообщал, что парализованный пациент Neuralink Алекс Конли смог управлять беспилотником при помощи мозгового импланта. Мужчина с травмой позвоночника самостоятельно написал программу для контроллера, после чего использовал интерфейс «мозг — компьютер» для передачи команд устройству. Эксперимент продемонстрировал возможности применения нейрочипов за пределами обычного управления компьютером.