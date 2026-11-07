Финляндия собралась рыть рвы на границе с Россией: что стряслось у Хельсинки Фото: REUTERS.

Финляндия рассматривает возможность строительства противотанковых рвов и других оборонительных сооружений на границе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными войсками страны Паси Вялимяки.

По словам военачальника, финская армия изучает опыт украинского конфликта, однако при создании подобных укреплений необходимо учитывать местные климатические условия. В частности, суровая погода может существенно повлиять на состояние оборонительных сооружений.

«Если мы построим укрепления и выроем рвы как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» — задался вопросом Вялимяки.

Генерал также подчеркнул важность бесперебойного снабжения войск в случае затяжного военного конфликта. При этом он отметил, что Финляндия не заинтересована в «войне на истощение».

По мнению Вялимяки, стране необходимо создать производственные мощности, которые позволят при необходимости увеличить выпуск военной продукции в десять раз. Кроме того, финские войска, как считает генерал, должны обладать возможностью уничтожать системы запуска ракет и беспилотников еще до их применения против страны.

Между тем президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на европейские государства. Российский лидер подчеркнул, что у страны нет никаких мотивов и оснований для начала военного конфликта с Европой. По его словам, утверждения о якобы существующей российской угрозе представляют собой целенаправленное нагнетание обстановки и провокацию.