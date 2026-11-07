Когда и где пройдет прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной: названа дата Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной планируют провести 10 ноября в прощальном зале в Кунцеве. Об этом ТАСС сообщили в семье актрисы.

Церемония состоится во вторник, спустя три дня после смерти артистки. Информацию о дате и месте прощания агентству подтвердила дочь Федосеевой-Шукшиной. Другие подробности предстоящей церемонии пока не уточняются.

Напомним, 7 ноября о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила ее дочь Мария Шукшина. Актрисе было 88 лет. Она запомнилась зрителям по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «12 стульев» и «Вам и не снилось».

К слову, недавно в издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Вам и не снилось», объединившая повесть Галины Щербаковой и материалы кинообозревателя KP.RU Дениса Корсакова об истории создания знаменитой картины. В фильме Ильи Фрэза Федосеева-Шукшина сыграла мать старшеклассника Романа. Примечательно, что первоначально Щербакова сомневалась в выборе актрисы на эту роль, однако сама Лидия Николаевна очень хотела сыграть героиню, отличающуюся от ее привычных экранных образов.