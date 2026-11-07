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НовостиПроисшествия7 ноября 2026 9:42

Один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Брянской области

Медики оказывают помощь мужчину, пострадавшему при взрыве предмета в Брянской области
Марк СОКОЛОВ
Один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Брянской области

Один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Брянской области

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Михайловка Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

По словам главы области, пострадал 44-летний мужчина, который передвигался на мотоцикле. Во время поездки он наехал на взрывоопасный предмет, после чего произошла детонация.

«В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», — рассказал Ковальчук.

Губернатор уточнил, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о степени тяжести его состояния пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что 48-летний житель Брянской области погиб при взрыве в лесу неподалеку от деревни Бабинка Карачевского района. По предварительным данным губернатора, мужчина подорвался на взрывном устройстве, сброшенном украинским беспилотником. После происшествия жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов в опасных районах, а также не приближаться к подозрительным предметам.