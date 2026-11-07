Новый шаг против дипсобственности в Польше: власти Гданьска попытаются через суд отнять здание Генконсульства РФ

Radio Gdansk: власти Гданьска намерены через суд изъять здание Генконсульства РФ. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация польского города Гданьск намерена через суд добиться изъятия здания Генерального консульства РФ, находящегося в бессрочном безвозмездном пользовании и являющегося российской государственной собственностью. Об этом сообщает радиостанция Radio Gdansk. Иск о передаче имущества был направлен мэром города от имени казначейства.

«Дело касается выдачи имущества», — уточнили на радиостанции.

В настоящее время судопроизводство находится на этапе уведомления российской стороны. Как разъяснил пресс-секретарь Окружного суда Гданьска Лукаш Зеля, сейчас суд обратился в Министерство иностранных дел Польши с просьбой принять меры по доставлению копии иска РФ.

«Только после его подачи и получения ответа или по истечении срока на получение ответа можно будет предпринять дальнейшие процессуальные действия судом», — пояснил Зеля.

Напомним, Генеральное консульство РФ в Гданьске прекратило свою работу в конце декабря прошлого года по требованию польских властей. С тех пор в здании находится представитель РФ, обеспечивающий сохранность объекта, несмотря на то что польская сторона полностью отключила объект от электро- и теплоснабжения.