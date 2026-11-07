Не лень, а сигнал: что на самом деле стоит за часами в интернете

Психолог Кутнюк: Усталость и тревога могут маскироваться под лень в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Привычка человека часами сидеть в Интернете вместо выполнения дел не всегда связана с ленью. За таким поведением могут скрываться психологическая перегрузка, усталость или тревога. Об этом РИАМО рассказал магистр экономики и психологии Илья Кутнюк.

«Иногда человек лежит с телефоном не потому, что не хочет ничего делать, а потому, что уже не может нормально начать. Со стороны это выглядит как лень, но за таким поведением могут стоять усталость, тревога, избегание сложной задачи или перегрузка выбором», - сказа спикер.

По словам эксперта, телефон может стать самым простым способом избежать усилий. Но бесконечное пролистывание социальных сетей очень часто не помогает восстановить силы: мозг продолжает обрабатывать новую информацию, а внимание постоянно переключается. Поэтому даже после нескольких часов в Интернете человек может чувствовать себя еще более рассеянным и уставшим.

«Я бы не начинал с запрета телефона „навсегда“. Лучше снизить порог входа в дело: убрать телефон на 10-15 минут и выбрать одно минимальное действие - открыть документ, написать первый абзац, разобрать пять писем», - посоветовал Кутнюк.

Как KP.RU писал ранее, люди продолжают доверять рекомендациям блогеров и покупать разрекламированные ими товары. Причина в том, что популярный человек постепенно начинает восприниматься как знакомый, а его образ жизни как ориентир.