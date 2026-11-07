В Самаре прошел традиционный Парад 7 ноября

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил огромное значение Парада 1941 года для истории страны Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад, посвященный 85-й годовщине легендарного военного Парада 1941 года и присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы. Мероприятие стало данью уважения мужеству и стойкости дедов и прадедов, которые уходили с главной площади города защищать Родину.

«Тот военный Парад имел огромное значение для того, чтобы Великая Победа нашего Отечества состоялась. И об этих событиях нельзя забывать», – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Мероприятие стало данью уважения мужеству и стойкости дедов и прадедов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Командовал памятным Парадом начальник Самарского юридического института ФСИН России генерал-майор внутренней службы Дмитрий Панарин, чей дед Павел Марфин был участником Великой Отечественной войны. Принимал парад гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, председатель региональной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области». В числе почетных гостей был участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Самары Андрей Тонковидов.

Учитывая непростую обстановку, шествие прошло в особом, сокращенном формате с повышенным вниманием к мерам безопасности. Однако суть осталась неизменной: сохранить историческую память о подвиге народа.