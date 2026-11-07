Генпрокуратура Колумбии сообщила о задержании двух россиян по запросу США Фото: Артем КИЛЬКИН.

Правоохранительные органы Колумбии задержали граждан РФ Олега Хазова и Виталия Жикарева, в отношении которых поступил запрос об экстрадиции со стороны США по обвинениям в наркоторговле. Об этом сообщила генеральная прокуратура латиноамериканской республики в социальной сети X.

По данным следствия, задержанные входили в международную преступную группировку, действовавшую на атлантическом побережье Колумбии и в районе залива Ураба, куда также входили граждане Колумбии и европейских стран.

Согласно материалам дела, Олег Хазов отвечал за координацию логистических цепочек наркотических грузов, а Виталий Жикарев занимался покупкой и переоборудованием парусных судов, а также подбором членов экипажей.

Как установили следователи, кокаин доставлялся из Боготы и Медельина на побережье Карибского моря, где его прятали на подготовленных парусных яхтах для дальнейшей отправки в США и страны Европы. Следственные органы связывают россиян с партией в 77 килограммов кокаина, перехваченной американскими властями 25 мая 2025 года в городе Метери в штате Луизиана.

Олега Хазова задержали в Картахене (департамент Боливар), Виталия Жикарева — в Медельине (департамент Антьокия). Операция была проведена сотрудниками Технического следственного корпуса прокуратуры при поддержке военно-морской флотилии Колумбии и DEA.

Оба россиянина переданы прокуратуре. О задержании проинформируют США для начала процедуры экстрадиции по обвинениям в наркоторговле и участии в преступном сговоре.

Напомним, в конце октября этого года в Колумбии конфисковали крупную партию кокаина. Сообщалось, что 7,6 тонны белого порошка собирались отправить в Европу.