Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 ноября 2026 11:37

Российский самолёт на службе Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

Самолёт Ил-76МД на службе Индии успешно приземлился в горах в Ладакхе
Сергей КУДРИН
Самолёт Ил-76МД на службе Индии успешно приземлился в горах в Ладакхе

Самолёт Ил-76МД на службе Индии успешно приземлился в горах в Ладакхе

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО.

Военно-транспортный самолёт Ил-76МД, который использует ВВС Индии, совершил историческую посадку, приземлившись на авиабазе Ньома, расположенной в Ладакхе на севере страны. Индийские военные отметили, что это самая высокогорная посадка самолёта данного типа в мире.

"Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме. Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном этого типа в мире", - сообщила пресс-служба ВВС Индии в соцсети Х.

Авиабаза на высоте около 4 000 метров, расположенная в 25 км от линии контроля с Китаем, считается одной из самых сложных для посадки даже лёгких самолётов. ВВС Индии отметили надежность и профессионализм экипажа, назвав полёт важной вехой для укрепления стратегических возможностей страны в области воздушных перевозок. В ВВС Индии насчитывается 17 самолетов Ил-76МД.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Россия и Индия обсуждают поставки самолётов Ил-114, они могут начаться уже в конце 2026 года.