Российский самолёт на службе Индии совершил самую высокогорную посадку в мире

Самолёт Ил-76МД на службе Индии успешно приземлился в горах в Ладакхе Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО.

Военно-транспортный самолёт Ил-76МД, который использует ВВС Индии, совершил историческую посадку, приземлившись на авиабазе Ньома, расположенной в Ладакхе на севере страны. Индийские военные отметили, что это самая высокогорная посадка самолёта данного типа в мире.

"Самолет Ил-76МД ВВС Индии вошел в историю, успешно приземлившись в Ньоме. Это самая высокогорная посадка, когда-либо выполненная воздушным судном этого типа в мире", - сообщила пресс-служба ВВС Индии в соцсети Х.

Авиабаза на высоте около 4 000 метров, расположенная в 25 км от линии контроля с Китаем, считается одной из самых сложных для посадки даже лёгких самолётов. ВВС Индии отметили надежность и профессионализм экипажа, назвав полёт важной вехой для укрепления стратегических возможностей страны в области воздушных перевозок. В ВВС Индии насчитывается 17 самолетов Ил-76МД.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Россия и Индия обсуждают поставки самолётов Ил-114, они могут начаться уже в конце 2026 года.