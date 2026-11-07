В ГД предложили полностью ликвидировать микрофинансовые организации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Госдуме предложили ликвидировать микрофинансовые организации. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также он предложил запретить передачу долгов граждан коллекторам. Свое мнение парламентарий высказал в интервью РИА Новости.

«Мы уже много лет последовательно и бескомпромиссно настаиваем на радикальном шаге: микрофинансовые организации в России должны быть полностью ликвидированы. Поэтому мы направили в правительство законопроект, который предусматривает полную ликвидацию таких контор, а также вводит полный запрет на передачу долгов граждан коллекторам», — резюмировал Слуцкий в разговоре с прессой.

По словам депутата, до тех пор, пока эти организации остаются активными, никакие половинчатые меры не смогут обеспечить безопасность людей. Государство должно обеспечить граждан доступными кредитными инструментами через нормальные банки, а МФО, наживающиеся на финансовых трудностях людей, нужно закрыть, считает он.

Ранее KP.RU рассказал, что для микрофинансовых компаний с 1 июля 2026 года вступили изменения. Теперь в договорах они должны использовать только понятные формулировки. А также сразу объяснять клиентам полную переплату переплаты.