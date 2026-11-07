«Союз-2.1Б» успешно запустили с космодрома «Плесецк» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ракеты-носитель «Союз-2.1Б» успешно запустили с космодрома «Плесецк». Об этом говорится в сообщении от Минобороны России. Отмечается, что она доставит на орбиту военно-космический аппарат.

Запуск прошел успешно, все системы отработали в штатном режиме. Больше никаких подробностей не сообщается. Все бортовые системы функционировали нормально во время запуска.

«Осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в сообщении от официального источника.

Отметим, что ракета «Союз» — семейство советских и российских ракет-носителей для вывода спутников, грузовых и пилотируемых кораблей в космос.

Напомним, в апреле этого года состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Военно-космический объект стартовал также с космодрома Плесецк.