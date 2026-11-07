В МИД РФ прокомментировали возможность развертывания на Украине иностранных контингентов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Размещение иностранных вооружённых сил на территории Украины категорически неприемлемо, поскольку фактически это будет являться военной интервенцией. Об этом рассказали в российском МИД.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Лондон и Париж стремятся разместить на территории Украины «многонациональные силы», чтобы создать плацдарм для противодействия РФ и нанесения ей военного поражения.

Ранее KP.RU писал, что в Кремле неоднократно выступали против того, чтобы иностранные военные присутствовали на Украине. То же касается и якобы миротворцев. Ведь до конца не понятно, чем именно они будут заниматься на Украине. Москва настаивает на стабильном мире на Украине, без присутствия иностранных военных.