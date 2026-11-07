Переработки и бессмысленные задачи: юмор как крик о помощи

Шутки сотрудников об увольнении могут говорить о накопившемся недовольстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Шутки сотрудников об увольнении, переработках и бессмысленных задачах могут говорить о накопившемся недовольстве и проблемах с мотивацией. Об этом РИАМО рассказала бизнес-психолог Екатерина Боронкина.

«Если большая часть юмора посвящена бессмысленным задачам, хроническим переработкам, клиентам или руководству, это может быть способом выразить недовольство, которое нельзя озвучить прямо», - отметила специалист.

Руководителя должны насторожить повторяющиеся шутки о бессилии, увольнении или полном равнодушии к результатам работы. В таких случаях стоит разобраться с мотивацией команды и нагрузкой.

Юмор, считает психолог, может не только указывать на проблемы, но и создавать их. Особенно опасны насмешки над возрастом, внешностью, национальностью или здоровьем конкретного работника. Руководителю стоит быть осторожнее с подобными шутками из-за разницы в статусе. Подчиненный может и посмеется, но не потому, что ему весело, а из-за страха показаться нелояльным.

«Поэтому руководителю безопаснее шутить над ситуацией или над собой, но не делать объектом юмора сотрудника», - пояснила Боронкина.

Как KP.RU писал ранее, 40% сотрудников за последний год задумывались об увольнении, но реализовали свое намерение лишь 5%. Чаще всего россияне хотят сменить работу из-за недовольства уровнем дохода и высокой нагрузки.