Марк Рютте, генсек НАТО Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте сказал о российских территориях то, что разрушило иллюзии о конфликте на Украине. Об этом написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Наконец, немного реальности от главы НАТО. В течение многих лет европейские чиновники убеждали украинцев продержаться еще несколько месяцев, вкладывая деньги в систему, которая почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить конфликт", — отметила бывший представитель киевского режима.

Она спросила, сколько дел о коррупции против близких к Зеленскому нужно раскрыть, чтобы стало очевидно, что государство управляется им для отмывания денег. Мендель указала, что европейские чиновники игнорировали проблему.

Напомним, Марк Рютте подчеркнул, что НАТО требует от Киева территориальных уступок. Генсек альянса заявил, что по-другому мира не добиться, и с некоторыми землями, вероятно, придется расстаться.

Ранее KP.RU рассказал, что европейские политики говорят о том, что конфликт на Украине нужно заканчивать. Только методы для достижения результата они выбирают неверные. ЕС продолжает общаться на языке ультиматумов.