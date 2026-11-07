Белоусов: Очередь на жильё для военных сократится на 20 тысяч до конца года Фото: Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, участвуя в церемонии передачи ключей от новых квартир участникам спецоперации и их семьям, заявил, что до конца 2026 года очередь военнослужащих на новое жильё сократится примерно на 20 тыс. человек, так как в эксплуатацию будут введены сразу несколько домов.

"В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счёт того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов. <...> Это не просто дом, а комплексная застройка территории вместе с парковой зоной, спортплощадками, подземным паркингом и прочей инфраструктурой", - заявил глава Минобороны.

Белоусов подчеркнул, что квартиры сдаются новым жильцам уже с чистовой отделкой и встроенной бытовой техникой, а на первых этажах свежепостроенных домов организуются все необходимые точки: МФЦ, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов, детские комнаты и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка обеспечения жильем военнослужащих, по которому они смогут получить жилье или субсидию однократно, за исключением случаев улучшения жилищных условий.