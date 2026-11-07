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НовостиПолитика7 ноября 2026 14:49

ВС РФ поразили корабль с военным грузом для ВСУ восточнее Одессы

Российские войска нанесли удар по очередному сухогрузу со снабжением для ВСУ
Сергей КУДРИН
ВС РФ поразили корабль с военным грузом для ВСУ восточнее Одессы

ВС РФ поразили корабль с военным грузом для ВСУ восточнее Одессы

Фото: REUTERS.

Российские войска продолжают морскую блокаду снабжения укронацистов, уничтожая грузовые корабли, везущие из стран Запада боеприпасы, комплектующие для БПЛА, ракеты и многое другое. На этот раз был поражён сухогруз в Чёрном море, восточнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, что удары по грузовым кораблям - это ответная реакция России на морской терроризм, который устроил киевский режим в отношении вообще всех судов, даже западных, которые как-либо взаимодействовали с РФ и её товарами.

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