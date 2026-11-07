Я вам разрешаю квакать: суд Австрии официально позволил лягушкам быть собой

Суд в Австрии официально разрешил лягушкам квакать ночью и мешать людям Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Верховный суд Австрии завершил многолетнее судебное разбирательство между соседями из-за громкого кваканья лягушек, официально разрешив амфибиям шуметь в садовом пруду. Об этом сообщает издание Heute.

Мужчина из коммуны Пашинг в Верхней Австрии обратился в районный суд с жалобой на соседей, которые содержали лягушек в искусственном водоёме на своём участке. Истец утверждал, что ночные концерты земноводных не давали ему уснуть при открытом окне. В ходе разбирательств эксперты измерили уровень шума и установили, что кваканье лягушек увеличивало общий уровень ночного шума у дома заявителя.

Суд первой инстанции обязал соседей "уменьшить громкость кваканья лягушек" и возместить судебные расходы в 30 тыс. евро за бессонницу истца. Ответчики, пытавшиеся решить проблему экологично, подали апелляцию, которую отменил земельный суд Линца. Истец оспорил это решение в Верховном суде, но получил отказ. Суд подтвердил, что лягушки - охраняемый вид, заселивший пруд естественным образом, и создание пруда было законным.

Ранее KP.RU сообщил, что во Франции женщина купила салат и нашла в нём живую лягушку.