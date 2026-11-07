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НовостиВ мире7 ноября 2026 15:04

На главной площади Кракова произошла стрельба, есть жертвы

Также сообщается о раненых при стрельбе в Польше
Людмила МИТРОХИНА
На главной площади Кракова произошла стрельба, есть жертвы

На главной площади Кракова произошла стрельба, есть жертвы

Фото: Оксана ЗУЙКО.

В центре Кракова произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении от представителя городской полиции Хуберта Цеплого.

«Около 15:03 на улице Славковской произошла стрельба. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля», — отмечается в сообщении от представителя правоохранительных органов.

Личность убитых и раненых не раскрывается. Правоохранительные органы оперативно выехали на место стрельбы. Личность стрелявшего пока не установлена. Однако злоумышленник уже задержан. Проводятся оперативные мероприятия. Всем раненым оказывается помощь, некоторым понадобилась госпитализация.

Ранее KP.RU рассказал, что один человек погиб и двое пострадали в результате начавшейся стрельбы под Парижем. Инцидент произошел 23 октября этого года.