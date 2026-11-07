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НовостиПроисшествия7 ноября 2026 15:10

В Луганске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

Трое пострадавших в аварии в Луганске — несовершеннолетние
Людмила МИТРОХИНА
В Луганске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

В Луганске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Луганске в ДТП с маршрутным такси пострадали девять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале правительства ЛНР.

«В результате аварии пострадали 9 человек, из них трое — несовершеннолетние. Один взрослый мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении от Минздрава республики.

Подчеркивается, что на пересечении Волгоградской и Маяковского маршрутка столкнулась с легковым авто и перевернулась. Прибыли три бригады скорой помощи.

Ранее KP.RU рассказал, что в августе этого года в ЛНР произошла крупная авария с участием рейсового автобуса. Там пострадали люди. Отмечается, что ранения из-за ДТП получили не менее семи человек. Медики оказали им всю необходимую помощь.