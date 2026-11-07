Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2026 15:37

Новый скандал - новые увольнения в СБУ: режим Зеленского трещит по всем фронтам

Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ из-за скандала с "Химпромом"
Сергей КУДРИН
Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ из-за скандала с "Химпромом"

Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ из-за скандала с "Химпромом"

Фото: REUTERS.

Зеленский анонсировал новые увольнения после скандала с "Химпромом" и его связью с наркокартелями. Глава киевской хунты заявил о необходимости провести кадровые чистки в Службе безопасности Украины (СБУ), назвав события этой недели, связанные с работой СБУ, "позорными и абсолютно недопустимыми".

Зеленский заявил, что уже начались первые увольнения, а дальше СБУ, дескать, ожидает "большая реформа". Также бывший комик утверждает, будто бы высокопоставленным "СБУ-шникам" придётся декларировать своё имущество.

Напомним, американское антикоррупционное агентство НАБУ выявило преступную сеть за компанией "Химпром", занимавшуюся распространением наркотиков и мошенничеством через колл-центры, а также действовавшую под защитой влиятельных сотрудников силовых структур.