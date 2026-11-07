МИД РФ сообщил о начале работы над декларацией саммита G20 в Майами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС о начале работы над лидерской декларацией саммита G20, который пройдёт в Майами.

"Сейчас уже полным ходом идет согласование текста лидерской декларации. На данный момент документ в целом получается емким, насыщенным и, что самое главное, выстраивается вокруг ключевых экономических проблем", - сказал Панкин.

Некоторые аспекты требуют значительных доработок. Панкин отметил, что МИД активно участвует в обсуждениях и тесно сотрудничает с партнёрами по БРИКС и другими странами с развивающимися рынками.

В 2026 году Соединённые Штаты будут председательствовать в "двадцатке". Заключительным мероприятием в рамках этого объединения в США станет саммит, запланированный на 14-15 декабря и проходящий в окрестностях Майами (штат Флорида).

Ранее KP.RU сообщил, что администрация США настаивает на участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами. Россия намерена активно участвовать, но окончательное решение о присутствии Путина пока не принято.