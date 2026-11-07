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НовостиОбщество7 ноября 2026 16:20

Упокоится рядом со своей главной любовью: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности ее похорон

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с бывшим мужем Василием
Людмила МИТРОХИНА
Лидия Федосеева-Шукшина, актриса

Лидия Федосеева-Шукшина, актриса

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

11 ноября на Новодевичьем кладбище состоится погребение Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она будет захоронена рядом с бывшим супругом Василием. Об этом рассказала дочь артистки.

Нужно отметить, что Лидия Федосеева-Шукшина не раз подчеркивала, что единственной своей настоящей любовью считает именно Василия Шукшина, актера и режиссера. Он скончался в 1974 году при загадочных обстоятельствах. Ему было 45 лет. Его вдова Лидия Федосеева-Шукшина даже подозревала, что супруга убили. Позже была установлена причина смерти — сердечная недостаточность.

Ранее KP.RU рассказал, что о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно 7 ноября 2026 года. Родственники почившей рассказали, что она скончалась из-за сердечного приступа. Врачи до последнего старались спасти актрису, но не смогли.