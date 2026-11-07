Shot: Дочь Федосеевой-Шукшиной может пропустить похороны из-за паспорта Украины Фото: Олег УКЛАДОВ.

65-летняя Анастасия Воронина-Франсишку, старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, может не успеть приехать на похороны матери в Москву из-за возможных проблем с пересечением границы. Её сестра Ольга Шукшина сообщила, что у Анастасии украинское гражданство, что может стать препятствием. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Ольга предполагает, что Анастасия приедет в столицу позже, «когда всё уляжется». Она отметила, что поездку сестры затрудняет отсутствие российского паспорта.

Анастасия живёт в Хургаде, где купила квартиру в 2018 году после продажи недвижимости в Киеве. Она также посещает украинскую столицу, где живёт её дочь Лаура.

Анастасия родилась в 1960 году в Ленинграде в первом браке Лидии Федосеевой-Шукшиной с Вячеславом Ворониным. После развода родителей она осталась с отцом в Киеве, а мать переехала в Москву. Отношения между Анастасией и Лидией были напряжёнными, и примирение не состоялось. В 1998 году Анастасия была приговорена к 3,5 годам за перевозку наркотиков, но освобождена по амнистии.

Ранее KP.RU сообщил, что известно о смерти и её причинах, а также о планирующихся похоронах народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.