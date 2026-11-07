В Болгарии обнаружены останки экипажа сгоревшего танкера Wine Trader

Болгарский город Варна. Фото: Valentin Valkov/Shutterstock/Fotodom

В болгарском городе Варна на борту танкера Wine Trader, который ранее подвергся нападению беспилотника у побережья Румынии, были найдены сильно повреждённые человеческие останки. Об этом сообщает сайт прокуратуры Болгарии.

«Окружная прокуратура Варны осуществляет надзор за ходом расследования в связи с обнаружением человеческих останков на судне, которое было атаковано беспилотником недалеко от Румынии. Судно шло под флагом Сан-Марино», - пишет ведомство.

Прокуратура сообщила, что болгарских граждан среди членов экипажа не было. Останки пока не идентифицированы, так как результаты ДНК-анализа еще не готовы.

Отдельное расследование нападения дрона ведется в Румынии, где судно получило повреждения. Болгарские правоохранители продолжают расследование под контролем окружной прокуратуры Варны.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте группа БПЛА атаковала турецкий танкер в Чёрном море, экипаж не пострадал.