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НовостиВ мире7 ноября 2026 17:02

В МИД РФ прокомментировали возможное участие ЕС в переговорах по Украине: Захарова дала лаконичный ответ

Захарова: политикам ЕС за столом переговоров по Украине делать нечего
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД, заявила, что европейцам не место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Таким образом она прокомментировала возможное участие политиков ЕС в переговорном процессе по Украине.

"Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего", — дипломат ответила довольно лаконично.

Захарова отметила, что Европа сейчас проводит учения вместе с Украиной в рамках программы «коалиции желающих». Более того, ЕС продолжает выступать с громкими заявлениями против России. Также Европа говорит о возможности присутствия ее военных на территории Украины, что недопустимо для РФ. Москва будет рассматривать таких военных как законную цель.

Ранее KP.RU передал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва слышит стенания европейцев, что они хотят участвовать в переговорном процессе. Но реальных шагов к миру ЕС не делает.