Умер Николай Мироненко, ветеран Великой Отечественной войны. Фото: официальный сайт мэрии города Бишкек.

Умер Николай Мироненко, ветеран Великой Отечественной войны. Мужчина скончался в столице Киргизии. Ему было 99 лет. Об этом сообщила мэрия города.

«Ушел из жизни Мироненко Николай Кузьмич — участник Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении от властей региона.

Мироненко родился 3 марта 1927 года в Новосибирской области. Семья переехала в Фрунзе (ныне Бишкек) в 1935 году. Николай Кузьмич с юности работал мастером по ремонту швейных машин. В 1942 году его отец погиб на фронте, сестра стала инвалидом. А в 1944 году призвали в армию и его самого. Так он служил до 1951 года. После служил в министерстве автотранспорта, воспитывал сына и дочь.

Ранее KP.RU рассказал, что в Запорожской области умер ветеран Великой Отечественной войны Андрей Беликов. Он встал на защиту Родины в 1941 году и до Победы служил автомехаником.