На Западе обратили внимание, что ВС РФ вовсю используют аналог Starlink в зоне СВО Фото: Александр КОЦ.

Россия использует над территорией Украины аналог спутниковой системы Starlink — «Рассвет». На это обратило внимание западное информационное агентство Reuters со ссылкой на Главное управление украинской разведки (ГУР).

«Россия использует спутниковую систему «Рассвет» над территорией Украины в военных целях», — указывается в иностранном источнике со ссылкой на представителя киевского режима. ГУР Украины в панике заявляет, что в 2026 году Россия вывела на орбиту 32 спутника системы «Рассвет». Эти запуски состоялись в два этапа: в марте и июле того же года, подчеркивается в материале.

Ранее KP.RU подробно рассказал о характеристиках и использования так называемого «русского Старлинка». Военные РФ вовсю используют «Рассвет» для точности ударов. Спутники, необходимые для работы уникального оружия РФ, уже вовсю взлетают на орбиту.