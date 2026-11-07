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НовостиПолитика7 ноября 2026 17:43

ГУР Украины в панике: ВС РФ вовсю используют аналог Starlink в зоне СВО

Reuters: Россия применяет спутники «Рассвет» для военных нужд
Людмила МИТРОХИНА
На Западе обратили внимание, что ВС РФ вовсю используют аналог Starlink в зоне СВО

На Западе обратили внимание, что ВС РФ вовсю используют аналог Starlink в зоне СВО

Фото: Александр КОЦ.

Россия использует над территорией Украины аналог спутниковой системы Starlink — «Рассвет». На это обратило внимание западное информационное агентство Reuters со ссылкой на Главное управление украинской разведки (ГУР).

«Россия использует спутниковую систему «Рассвет» над территорией Украины в военных целях», — указывается в иностранном источнике со ссылкой на представителя киевского режима. ГУР Украины в панике заявляет, что в 2026 году Россия вывела на орбиту 32 спутника системы «Рассвет». Эти запуски состоялись в два этапа: в марте и июле того же года, подчеркивается в материале.

Ранее KP.RU подробно рассказал о характеристиках и использования так называемого «русского Старлинка». Военные РФ вовсю используют «Рассвет» для точности ударов. Спутники, необходимые для работы уникального оружия РФ, уже вовсю взлетают на орбиту.