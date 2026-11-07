AD: Россиянину выплатили 23 тыс. долларов компенсации за ложный арест в Дании Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Россиянин Павел Прозоров по решению суда получил 23 тысячи долларов компенсации за незаконное обвинение в кибератаках. Об этом заявила газета Avisen Danmark.

Прозорова задержали в Испании в июне 2025 года за хакерские атаки на датские компании. Два месяца он провел в тюрьме, затем его экстрадировали в Данию. Всего в заключении он провел 146 дней.

"За незаконное содержание под стражей прокуратура выплатила ему компенсацию в размере 153 тысяч датских крон (22,8 тысячи долларов), а также проценты", — отмечается в публикации издания.

В разговоре с Avisen Danmark россиянин заявил, что никогда не преступал закон ни в Дании, ни в Испании. Также он подчеркнул, что история с арестом была для него довольно травмирующим опытом, поэтому он рад получить компенсацию за переживания. Но самое главное — он счастлив, что справедливость восторжествовала. Всю компенсацию он потратил на благотворительность.

Ранее KP.RU рассказал, что в 2024 году в Дании была задержана россиянка, ее обвиняли в работе на разведку. Российская дипмиссия потребовала от властей Дании незамедлительного освобождения россиянки.