АБР прогнозирует повышение температуры на 3-5 градусов к концу века Фото: Евгения ГУСЕВА.

Повышение температуры на 3-5°C к концу XXI века ускорит таяние ледников, изменит доступность воды и создаст риски для Центральной и Западной Азии. Об этом говорится в исследовании Азиатского банка развития (АБР).

Экспертами были исследованы 40-летние метеорологические данные для оценки изменений температуры, осадков и состояния криосферы. Разработаны климатические прогнозы на 2035, 2055, 2085 и 2100 годы. С 1981 по 2020 год температура в регионе росла на 0,4 градуса за десятилетие. Наиболее заметно потепление было на западе и Кавказе.

По прогнозам, к концу XXI века температура в четырех бассейнах вырастет на 3-5°C, что ускорит таяние ледников и снежного покрова, сдвинет сроки снеготаяния и речного стока. Летние температуры увеличат риск засухи и потребность в воде. Хотя зимние осадки могут вырасти, общая доступность водных ресурсов сократится из-за уменьшения ледникового стока.

Ранее KP.RU рассказал, что климатологи продолжают бить тревогу. Ведь глобальное потепление продолжает пополнять мировой океан. За последние 70 лет было высвобождено до 12,5 млрд тонн воды.